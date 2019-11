Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme abgewendet

Weil am Rhein (ots)

Durch Bezahlung von 1480 Euro konnte ein 26-Jähriger seine Festnahme abwenden.

Bei der Überprüfung eines 26-Jährigen, am Sonntagnachmittag, am Übergang Weil am Rhein-Autobahn stellten Kräfte der Bundespolizei einen offenen Haftbefehl fest. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs war der Schweizer Staatsangehörige zu einer Geldstrafe in Höhe von 1480 Euro verurteilt worden. Da er den Betrag bisher nicht bezahlt hatte wurde er zur Festnahme ausgeschrieben und ihm drohten 37 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Da der Mann die geforderte Geldstrafe bei der Bundespolizei bezahlen konnte blieb ihm die Festnahme erspart und er durfte im Anschluss seine Reise fortsetzen.

