Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ein in Grafenhausen-Rothaus freistehender Zigarettenautomat wurde vermutlich in der Nacht zum Montag, 02.12.2019, aufgebrochen. Auf das darin verwahrte Bargeld hatten es der oder die Täter abgesehen. Der Automat wurde brachial im Bereich des Banknotenlesers geöffnet. Wie hoch der Diebstahlsschaden ist, ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Automaten liegt bei rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) entgegen.

