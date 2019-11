Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrunfall am Mittwochmittag, den 20.11.2019, bei Betzdorf-Dauersberg entstand ca. 2.500 Euro Sachschaden. Eine Fahrschülerin hatte mit einem Fahrschulwagen die Kreisstraße 107 aus Richtung Dauersberg kommend in Richtung Steinerother Straße befahren. An der Einmündung zur Steinerother Straße hielt die Fahrschülerin an. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf den haltenden Fahrschulwagen auf.

