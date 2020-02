Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht, Astra vermutlich von BMW beschädigt

Niedersimten (ots)

Gestern, gegen 22:15 Uhr, meldete der Halter eines Opel Astra, dass es gerade vor seiner Haustür, in der Lothringerstraße 45, zu einer Unfallflucht gekommen sei. Er habe soeben einen lauten Knall gehört und habe aus dem Fenster schauend nur noch einen in Richtung Pirmasens fahrenden LKW gesehen. Neben dem vor dem Haus am Fahrbahnrand abgestellten Astra konnten verschiedene Trümmerteile des Verursach-erfahrzeuges sichergestellt werden. Diese gehören zu einem BMW E46 oder E39. Er dürfte starke Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen und muss aus Richtung Obersimten kommend in Richtung Stadtmitte gefahren sein. Die Schadenshöhe am Astra wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, vor allem der erwähnte LKW-Fahrer, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefon-nummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

