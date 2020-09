Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl aus einem Wohnhaus

Heimbach (ots)

In der Nacht vom 21.09.20 auf den 22.09.20 wurde in ein Wohnhaus im Hofweg in Heimbach eingebrochen, als die Bewohner schliefen. Bislang unbekannte Täter drangen durch eine Kellertür in das Anwesen ein und entwendet einen mittleren Geldbetrag. Sachdienliche Hinweise können bei der Kriminalpolizei in Idar-Oberstein getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

PP Trier

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/561-0

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de



