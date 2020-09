Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Pkw

Konz (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 17.09.2020, 16:00 Uhr und Montag, den 21.09.2020, 14:00 Uhr wurde in Konz in der Lindenstraße ein schwarzer Audi beschädigt. Unbekannte Täter haben die gesamte Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiwache Konz (06501/92680) erbeten.

