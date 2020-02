Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) Verendete Fische (07.02.2020)

Deißlingen (ots)

Eine größere Anzahl verendeter Fische in seinem Fischteich in einem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand teilte am Vormittag des heutigen Freitags gegen 09.00 Uhr ein 83-jähriger Grundstückseigentümer bei der Polizei mit. Eine Überprüfung des Grundstücks und des Fischteiches durch Polizeibeamte des Polizeireviers Rottweil ergab keine Anhaltspunkte auf eine unzulässige Beeinflussung des Fischteiches von außen. Der Geschädigte, der mehrere Wochen im Urlaub weilte und nach seiner Rückkehr das Fischsterben feststellte, will zur Klärung der Ursache eine fachkundige Untersuchung in Auftrag geben.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

