Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen a.Htw.) Polizei sucht Zeugen zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung

Singen a.Htw. (ots)

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend, 05.02., gegen 18 Uhr, vor einer Gaststätte in der Straße "Im Gambrinus" zwischen einer 58-jährigen Frau und einem 62 Jahre alten Mann ereignet hat, sucht die Polizei Singen Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Mann aus der Gaststätte herausgekommen sein, als die Frau gerade vorüberging. Nach einem kurzen Streitgespräch - die Hintergründe sind noch nicht umfänglich bekannt - habe der Mann die Frau am Jackenkragen zu Boden gezogen und dann mehrfach auf sie eingeschlagen. Beide Personen sind der Polizei namentlich bekannt. Zur Klärung der genauen Tatumstände bittet die Polizei Singen nun um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu der geschilderten Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (07731 888-0) in Verbindung zu setzen.

