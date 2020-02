Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) - Frau schlägt, beleidigt und spuckt - Zeugen?

Singen (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag ist es in Singen in der Güterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Frauen im Alter von 19 und 15 Jahren wurden in einen verbalen Streit mit einer unbekannten Frau verwickelt. In Folge dieser Streitigkeit schlug die unbekannte Frau der 15jährigen auf die Wange, spuckte sie an und zog an ihren Haaren. Die unbekannte Täterin informierte noch vor Ort einen Mann, welcher kurze Zeit später auf einem Fahrrad kam, sich in die Streitigkeit einmischte und die 15jährige Frau schubste.

Die unbekannte Frau ist ca. 165 cm groß, hat dunkle Haare, auffallend lange blaue Fingernägel und Piercings in Ober- und Unterlippe. Der hinzugerufene Mann war ca. 190 cm groß und hatte rote Haare und einen roten Vollbart.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter 07731/888-0 entgegen.

