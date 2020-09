Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl, Mitfahrerparkplatz B407, 54421 reinsfeld

Heremeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, wurde auf dem Mitfahrerparkplatz an der B407 bei Reinsfeld in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr die Seitenscheibe eines dort abgestellten PKWs aufgebrochen. Der PKW wurde durchsucht und es wurden Gegenstände entwendet.

Hinweise werden durch die Polizei Hermeskeil entgegen genommen.

