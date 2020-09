Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Trier: Drei verletzte Verkehrsteilnehmer am Sonntag

Trier (ots)

Das spätsommerliche Wetter am vergangenen Sonntag nutzten erneut viele Motorradfahrer, um noch einmal auf zwei Rädern durch die Lande zu fahren. Für zwei von Ihnen dürfte die Saison jedoch ein jähes Ende gefunden haben.

An der Kreuzung Nordallee / Simeonstiftplatz hatte ein niederländischer Motorradfahrer die Ampel aus Richtung Brüderkrankenhaus kommend nach Zeugenaussagen offenbar bei Rot überfahren und war mit einem aus entgegengesetzter Richtung nach links abbiegenden, ebenfalls ortsfremden, Pkw frontal zusammengestoßen. Der Motorradfahrer hatte trotz eigenem Fehler sehr viel Glück, denn nach erster Einschätzung kam er lediglich mit einer Knieprellung davon, wohingegen die beiden beteiligten Fahrzeuge sehr stark beschädigt worden waren (s. Bild).

Der zweite Unfall unter Beteiligung eines motorisierten Zweirades ereignete sich in der Zeughausstraße, Ecke Gärtnerstraße. Hier hat sich diesmal der linksabbiegende Pkw-Fahrer zu verantworten, denn er hatte den ihm entgegenkommenden Roller übersehen. Der Rollerfahrer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, kam dabei jedoch zu Sturz und zog sich mehrere Schürwunden an den Extremitäten zu.

Am frühen Sonntagabend mussten Polizei und Notarzt dann zu einem weiteren Unfall mit Personenschaden in der Aachener Straße ausrücken. Dort hatte eine 15-jährige Fußgängerin den von links kommenden Pkw übersehen und war zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn gelaufen. Eine Freundin der Fußgängerin hatte noch erfolglos versucht, sie am Arm festzuhalten, doch der Pkw erfasste das junge Mädchen am rechten Kotflügel. Auch hier hatte der Schutzengel noch seine Finger im Spiel, denn nach derzeitigem Stand waren die entstandenen Verletzungen nur leichter Natur. Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den aufgeführten Unfällen machen können und deren Personalien noch nicht aufgenommen worden waren, sich unter 0651-9779/3200 zu melden.

Für die PI Trier, Christian Schmidt

