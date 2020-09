POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Polizeidirektion Trier

Am 18.09.2020 ereignete sich gegen 07:10 Uhr auf der L180 zwischen Sulzbach und Rhaunen ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher verstieß bei Gegenverkehr in einer Linkskurve gegen das Rechtsfahrgebot. Er kam auf die Gegenfahrbahn wodurch es zum leichten Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

