Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Butzweiler (ots)

Am frühen Freitag Morgen versuchten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Newel, Ortsteil Butzweiler, einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, als die Hausbewohner durch den Lärm auf die Tat aufmerksam wurden und ergriffen die Flucht. Die Polizei bittet mögliche Augenzeugen sich bei der Polizeiinspektion Schweich 06502-91570 zu melden.

