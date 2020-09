Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Schweich (ots)

Am Samstag, dem 19. September 2020, gegen 12:30 Uhr, kam es in der Brückenstraße in Schweich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Die Fahrerin des Fahrrads wurde hierbei leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlief der Verkehrsunfall wie folgt: Die Fahrradfahrerin befuhr die Brückenstraße in Fahrtrichtung Oberstiftstraße. Auf Höhe des Kreisverkehrs, der sich an der Kreuzung Brückenstraße/Bernhard-Becker-Straße/Neustraße befindet, kollidierte der ebenfalls den Kreisverkehr befahrende PKW mit dem Fahrrad, da die Fahrerin des PKW über die abgesenkte Verkehrsinsel des Kreisverkehrs fuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, unter der Telefonnummer 06502-9157-0, in Verbindung zu setzen. In einer früheren Meldung hieß es, dass die Unfallzeit gegen 14:50 Uhr war. Dies wurde berichtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-9157-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell