Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorroller mutwillig angezündet Fahrzeug beim Parkvorgang beschädigt, unbekannter Fahrer flüchtet

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Baumarkts im Stadtteil Weierbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der Verursachers. Der flüchtige PKW-Fahrer beschädigte dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken den rechten Heckbereich eines geparkten blauen Citroën.

Durch bislang unbekannte Täter wurde am Freitagabend, den 18.09.2020 zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr, in Idar-Oberstein in der Rudolf-Weinz-Straße ein Motorroller beschädigt. Dabei wurde der vor der Garage geparkte Roller angezündet. Weiterhin wurde durch den Funkenflug ein PKW beschädigt. Die Feuerwehr rückte aus um den Brand zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf Garage bzw. Wohnhaus konnte verhindert werden. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in beiden genannten Fällen geben?

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 / 5610 gerichtet werden.

