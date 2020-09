Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Gelddiebstahl aus Verkaufswagen

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 15.09.20, zwischen 12:30 Uhr und 12:35 Uhr, ereignete sich ein Trickdiebstahl an dem mobilen Verkaufswagen einer Metzgerei, welcher in der Fußgängerzone in Hermeskeil vor einem Schreibwarengeschäft abgestellt war. Zur besagten Zeit wurde der Stecker von unbekanntem(n) Täter(n) vom circa 25m entferntem Stromkasten gezogen, sodass die Verkäuferin den Verkaufswagen verlassen musste. In dieser Zwischenzeit wurden mehrere Hundert Euro aus dem Kassenbereich entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei Hermeskeil unter der Nummer 06503/9151-0 in Verbindung.

