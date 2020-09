Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Südallee - Kleinwagen flüchtet

Trier (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, gegen 14.50 Uhr, kam es in der Südallee, in Höhe der Verbindung zur Kaiserstraße, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden. Ein weißer Transporter sowie ein Smart fuhren von der Kaiserstraße bei Grünlicht in die Südallee ein. Hier befand sich ein roter Kleinwagen, der zuvor im Rückstau wartete. Beim Einfahren der beiden genannten Fahrzeuge fuhr der Kleinwagen los. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Transporter nach links und geriet hierbei gegen den Smart. Der rote Kleinwagen, welcher nicht beschädigt wurde, verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0651/97793200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

