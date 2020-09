Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 16.09.2020, gegen 13:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Schöndorfer Straße/ Reichsabtei, Trier, zu einem Verkehrsunfall. Einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer wurde an vorgenannter Örtlichkeit die Vorfahrt genommen. Ein wartepflichtiger schwarzer Kleinwagen bog aus Richtung Schöndorfer Straße kommend nach links ab und beachtete dabei nicht das dortige "STOP-Schild". Hierdurch musste der vorfahrtberechtigte Kradfahrer ausweichen und so stark abbremsen, dass er stürzte. Glücklicherweise blieb der 16-jährige Kradfahrer unverletzt. An seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW machen?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Innenstadt Trier, Tel.: 0651/9779-1715 oder 1710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Innenstadt Trier



Telefon: 0651-9779-1710

pwtrier@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell