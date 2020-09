Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 15.09.2020 bis 17.09.2020 kam es im Mühlenweg in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Ein roter Pkw Ford Focus wurde auf der gesamten rechten Seite und auf der Motorhaube zerkratzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von 800,-EUR. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell