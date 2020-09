Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Südallee - Zeugen gesucht!

Trier (ots)

Am 16.09.2020, um 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Südallee, in Höhe des dortigen Ärztehauses. Der Unfall wurde verursacht durch einen PKW der eine E-Bike-Fahrerin bedrängte, sodass diese zu Fall kam und sich verletzte. Der verursachende PKW fuhr, ohne anzuhalten, in Richtung Heiligkreuz fort. Eine konkrete Beschreibung des PKW liegt nicht vor.

Die Polizei Trier sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Innenstadt Trier unter 0651 9779 1710.

