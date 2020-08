Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vermisster 59-Jähriger in Bad Driburg wieder aufgefunden

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wurde ein 59-jähriger Mann gesucht. Er hatte sich am Sonntag, 23. August, gegen 20 Uhr aus einer Klinik an der Bahnhofstraße in unbekannte Richtung entfernt. Da der Mann auf Hilfe angewiesen war, wurden durch Polizei und Feuerwehr am Abend umfangreiche Suchmaßnahmen in die Wege geleitet. Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Suchhunden wurde das Areal um die Klinik, insbesondere der weitläufige Parkbereich, nach dem Vermissten abgesucht.

Da die Suche in der Nacht ohne Erfolg blieb, wurde sie am Montagvormittag fortgesetzt. Dazu wurden weitere Suchhunde angefordert. Gegen 11 Uhr wurde dann bei der Leitstelle der Feuerwehr eine hilflose Person gemeldet, die im Bereich des Wassertretbeckens unterhalb des Stellbergs bei Bad Driburg gesehen wurde. Dabei stellte sich schnell heraus, dass es sich um den gesuchten Mann handelte. Er war leicht verletzt, aber ansprechbar, und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankennhaus gebracht. /nig

