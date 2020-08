Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw auf Parkplatz beschädigt, Verursacher geflüchtet Freitag, 21.08.2020, 16:00 Uhr - 16:17 Uhr

33034 Brakel (ots)

Auf dem Parkplatz des Action Marktes im Sudheimer Weg in Brakel kam es am Freitagnachmittag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.17 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der auf dem Parkplatz abgestellte graue Skoda Karoq eines 47-jährigen Fahrzeugführers aus Brakel wurde von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ein- oder Ausparken rechtsseitig am Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Höxter unter der Nummer - 05271 - 9620 - melden. /Sche

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962-1520

E-Mail: Pressestelle.Hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell