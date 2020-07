Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sachbeschädigungen(Vandalismus und Diebstahl an Aussichtsplattform "Schacht", Polizei sucht Zeugen

Hattstedt (ots)

In den letzten Wochen wurden bei der Aussichtsplattform, dem sog. "Schacht", Sitzbänke und Halterungen von Hinweistafeln sowie ein Mülleimer von Unbekannten mit politisch motivierten Aufklebern versehen. Außerdem wurden die Hinweistafeln, die die Geschichte vom sog. "Schacht" beschreiben, gewaltsam aus den Halterungen gerissen und entwendet. Der Schacht entstand, weil das Erdreich in den 1920er Jahren für den Bau eines Dammes entnommen wurde. Insgesamt wurden drei Hinweisschilder gestohlen. Geschädigt ist die Gemeinde Hattstedt. Die Aussichtsplattform und somit auch die Hinweisschilder gehören zum Dorfkulturpfad. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, die für diese Straftaten verantwortlich sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Hattstedt unter der Rufnummer 04846-2079950 in Verbindung zu setzen.

