Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Drei Schwertransportfahrer unter Alkoholeinfluss

Handewitt (ots)

Am Mittwochabend (01.07.2020), gegen 20.30 Uhr, wollten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord, Fachdienst Schleswig, vom Parkplatz Handewitter Forst drei Schwertransporte in die Reußenköge begleiten. Bei den Transporten handelte es sich um Flügel für eine Windkraftanlage. Die Flügel hatten jeweils eine Länge von knapp 62 Metern.

Während der Überprüfung der erforderlichen Papiere konnten die Beamten bei dem zuerst kontrollierten Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Daraufhin wurde um 20:40 Uhr ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer durchgeführt. Dieser Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Daraufhin wurden auch Tests bei den anderen beiden Fahrern durchgeführt. Diese ergaben Werte von 0,3 und 0,2 Promille. Nach erfolgter Belehrung gaben alle Fahrer an, dass sie zuvor mit den Schwertransporten vom Grenzübergang Ellund zum Parkplatz Handewitter Forst gefahren seien. Auch gaben sie an, dass sie am Abend zuvor reichlich Alkohol konsumiert hätten. Der Fahrer mit dem höchsten Wert teilte den Beamten mit, dass er am Mittwochmorgen noch Bier getrunken habe. Bei diesem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Schwertransporte verblieben auf dem Parkplatz Handewitter Forst.

