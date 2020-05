Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneuter Einbruch in Schule

53909 Zülpich (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten der oder die Täter in ein Schulgebäude am Keltenweg. Dort rissen sie Warnhinweise und Flyer von den Wänden, Türen und Tischen. Des Weiteren schrieben sie mit schwarzen Permanent-Stiften an diverse Türen und Wände. Eine Fensterscheibe wurde beschädigt, sodass diese riss, sich aber noch im Rahmen befand. Aus den Eingangsbereichen wurden insgesamt vier 0,5-Liter Desinfektions-Flaschen entwendet.

Der Diebstahl, wie auch ein Diebstahl wenige Tage (19. bis 20. Mai) zuvor, haben sich vermutlich nachmittags ereignet.

Die Ermittlungen dauern an.

