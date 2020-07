Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Körperverletzung

Am Sonntag, 26. Juli 2020, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Berliner Straße zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter beleidigte zunächst eine 38-jährige Frau aus Lohne. Anschließend schlug dieser der Frau ins Gesicht. Die Frau blieb unverletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Montag, 27. Juli 2020, 22.00 Uhr und Dienstag, 28. Juli 2020, 06.00 Uhr kam es im Kuhlenkamp zum Diebstahl eines Pedelec. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das schwarze Damenrad der Marke Kreidler, das unter einem Carport abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Bakum - Wohnungseinbruch

Zwischen Montag, 27. Juli 2020, 23.30 Uhr und Dienstag, 28. Juli 2020, 06.00 Uhr kam es in der Harmer Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Er konnte ein Mobiltelefon und Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Lohne - Motorroller beschädigt und Gegenstände entwendet

Am Samstag, 25. Juli 2020, kam es gegen 05.35 Uhr in der Corveystraße zur Sachbeschädigung an einem Motorroller. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten drei bislang unbekannte Täter einen Motorroller, der auf einem Parkplatz an einem Mehrparteienhaus abgestellt war. Außerdem entwendeten sie aus dem Helmfach des Rollers Fahrzeugunterlagen und ein Bekleidungsstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Zwischen Samstag, 25. Juli 2020, 12.00 Uhr und Montag, 27. Juli 2020, 07.00 Uhr kam es im Bereich Vörden an der Campemoorstraße zu einem Dieseldiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach die Tanks von drei Baustellenfahrzeugen auf und entwendete eine bislang unbekannte Menge an Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung einer Fußgängerampel

Zwischen Sonntag, 26. Juli 2020, 08.00 Uhr und Dienstag, 28. Juli 2020, 08.45 Uhr kam es an der Kreuzung der Falkenrotter Straße und Osloer Straße zur Sachbeschädigung an einer Fußgängerampel. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem bislang unbekannten Gegenstand das Glas der Ampel ein und zerstörte die Abschirmblenden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Verkehrsunfall ausgeschlossen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 24. Juli 2020, 18.00 Uhr und Montag, 27. Juli 2020, 07.00 Uhr kam es an einem Kulturzentrum an der Mühlenstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte ein Tor, einen Schaukasten und einen Stromkasten mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

