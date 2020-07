Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Juli 2020, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Feldstraße in Höhe zur Einmündung Friesoyther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel beabsichtigte von der Feldstraße nach rechts auf die Friesoyther Straße aufzubiegen und muss verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein dahinter befindlicher, bislang unbekannter Mofa-Fahrer und fuhr auf den weißen Mercedes auf. Anschließend setzte der Mofa-Fahrer unerlaubt seine Fahrt fort in Richtung Barßel fort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Das Mofa soll hellgrün gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Barßel - Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens

Am Montag, 27. Juli 2020, kam es zwischen 20.00 und 20.30 Uhr am Mühlenweg zum Diebstahl eines Kfz-Kennzeichens. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen CLP-YT476, das zu einem Renault Master gehört. Dieser war auf einem Grünstreifen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell