Saterland/ Strücklingen- Diebstahl von Baustelle

Zwischen Sonntag, 26. Juli 2020, 09.30 Uhr, und Montag, 27. Juli 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Goethestraße auf einer dortigen Baustelle zu Diebstählen. Zumindest ein unbekannter Täter entwendete von der Baustelle eine Betonmischmaschine sowie zwei Baukarren. Zudem wurde ein Baucontainer angegangen. Ein Eindringen in den Container erfolgte nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Saterland/ Scharrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 27. Juli 2020, gegen 12.00 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige PKW-Fahrerin aus Saterland befuhr die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Richtung Scharrel. In Höhe eines Taxiunternehmens beabsichtigte diese von der Hauptstraße nach links in Richtung Scharrel abzubiegen. Hierbei übersah diese den entgegenkommenden PKW eines 71-jährigen Mannes aus Saterland. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 60-Jährige sich leicht verletzte. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13500 Euro.

