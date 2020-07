Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/ Strücklingen- Kennzeichendiebstahl

Am Samstag, 25. Juli 2020, zwischen 05.00 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in der Wittensander Straße zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem abgestellten Roller des Herstellers Kymco das Versicherungskennzeichen 868RCY in schwarzer Schrift. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Saterland/ Ramsloh- Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag, 24. Juli 2020, 13.30 Uhr, und Montag, 27. Juli 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Schulstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Innenhof der Schule und beschädigte vermutlich mit einem Stein die äußere Verglasung einer Eingangstür. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24. Juli 2020, zwischen 08.45 Uhr und 15.45 Uhr, kam es in der Straße Am Alten Hafen auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten gelben VW Golf Sportsvan, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

