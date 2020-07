Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Ramsloh- Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert möglichen finanziellen Schaden zum Nachteil eines 79-Jährigen

Am Freitag, 24. Juli 2020, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Bankmitarbeiter der Verdacht eines Betruges bei einer Bank in Ramsloh mitgeteilt. Ein 26-jähriger Mann aus Barßel steht im Verdacht, von einem 79-Jährigen aus Ramsloh für Handwerksarbeiten eine unverhältnismäßig hohe Bargeldsumme gefordert zu haben. Hierfür suchte der Tatverdächtige zusammen mit dem 79-Jährigen eine Bank auf und versuchte eine Barabhebung zu verlassen. Dem wachsamen Bankmitarbeiter kam diese Situation verdächtig vor und informierte umgehend die Polizei. Die Polizeibeamte konnten auf dem Weg zur Bank den 26-jährigen Tatverdächtigen feststellen und kontrollieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser entlassen. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen. Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher Mittäter, dauern an. Lobend erwähnen möchte die Polizei das aufmerksame Verhalten des Bankmitarbeiters, der seinen Verdacht der Polizei mitteilte und so möglichweise einen finanziellen Schaden für den mutmaßlichen Geschädigten abwenden konnte.

