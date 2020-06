Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegales Autorennen auf der Bundesautobahn 65 - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 12.06.2020 gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizeiautobahnstation Ruchheim Kenntnis über ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Bundesautobahn 65 zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Nord und dem Autobahnkreuz Mutterstadt. Die Zeugen beschrieben die teilnehmenden Fahrzeuge als hochmotorisierte Sportwagen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren ein 19 Jahre alter Kraftfahrzeugführer mit einem schwarzen Jaguar F-Type, sowie ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz(vermutlich Mercedes-Benz AMG GT) die Anschlussstelle Neustadt-Nord der Bundesautobahn 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Fahrer des Mercedes-Benz beabsichtigte unmittelbar von dem Beschleunigungsstreifen auf den linken der beiden Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er jedoch einen sich dort befindlichen Pkw, welcher um eine Kollision zu vermeiden nach links in Richtung der Mittelschutzplanke ausweichen musste. Der Jaguar positionierte sich zwischen dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen. Hierdurch dürften sich alle drei Fahrzeuge kurzzeitig nebeneinander befunden haben. Ein Überholen für nachfolgende Verkehrsteilnehmer ist daher nicht möglich gewesen. Sowohl der Jaguar, als auch der Mercedes-Benz reduzierten ihre Geschwindigkeit ohne einen erkennbaren Grund bis zum vollständigen Stillstand. Hierdurch bedingte mussten die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge stark abbremsen. Augenzeuge berichteten gegenüber den Autobahnpolizisten gesehen zu haben, wie sich beide Fahrzeugführer ein Zeichen gegeben und schließlich ihre hochmotorisierten Fahrzeuge stark beschleunigt hätten. Dieses Fahrverhalten wiederholten beide Fahrzeugführer noch zwei weitere Male. Die Zeugen und Anzeigeerstatter verloren zwischenzeitlich den Sichtkontakt zu den Fahrzeugen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der beschriebene Jaguar im Überleitungsbereich der Bundesautobahn 65 zur Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Frankenthal festgestellt und in der Ortslage Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde der Führerschein des 19 Jahre alten Beschuldigten beschlagnahmt. Der silbergraue Mercedes-Benz konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, welche das Autorennen am 12.06.2020 beobachtet haben, sachdienliche Hinweise oder auch selbst genötigt bzw. gefährdet wurden und sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonischer unter 06237/9330 oder über die E-Mail Adresse pastruchheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden.

Julian Schwan (Polizeikommissar)

Polizeiautobahnstation Ruchheim

