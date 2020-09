Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Idar-Oberstein (ots)

Am 18.09.2020 wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr ein auf einem Parkplatz im Barbararing geparkter PKW beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Mercedes der A-Klasse. Durch den bislang unbekannten Täter wurde mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Fahrzeuges zerkratzt. Die Schadenshöhe liegt im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. Tel. 0671-5610

