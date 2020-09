Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flüchtiger Motorradfahrer gesucht Einbrüche in Kellerräume

Idar-Oberstein (ots)

Zu einem gefährlichen Fahrmanöver kam es am Sonntagvormittag, den 20.09.20 gegen 10:30 Uhr auf der B 41 in Idar-Oberstein. Im Bereich der Wilhelmstraße wollten zwei PKW auf die B 41 auffahren, als ein Motorradfahrer trotz roter Ampel in Richtung Bad Kreuznach weiterfuhr. Hierdurch musste das erste Fahrzeug scharf bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, der nachfolgende PKW fuhr hiernach auf den Vordermann auf. Wer hinsichtlich des flüchtenden, schwarzen Motorrades Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Idar-Oberstein in Verbindung setzen.

Ebenfalls am Sonntagvormittag bemerkten Anwohner zweier Mehrfamilienhäuser in der Breslauer Straße im Stadtteil Oberstein, dass in ihre Kellerräume eingebrochen wurde. Hierbei wurde eine hochwertige Angelausrüstung und mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Die Tatzeit dürfte sich im Bereich von Freitag bis Samstag bewegen. Auch wer hier Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die genannte Polizeidienststelle wenden.

