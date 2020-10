Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Geschäft

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 10. bis zum 12.10. brachen unbekannte Täter durch den Hintereingang in ein Ladenlokal an der Hauptstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

