Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit sechs beschädigten Fahrzeugen auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Insgesamt sechs Pkw wurden am Mittwoch, 05. August 2020, gegen 22:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 beschädigt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 35-jähriger Niederländer mit seinem Lastzug die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Kurz vor der Anschlussstelle Hatten platzte ein Reifen an seinem Anhänger. Teile des Reifens verteilten sich auf der gesamten Fahrbahnbreite.

Insgesamt sechs folgende Verkehrsteilnehmer konnten bei herrschender Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhren mit ihren Pkw diese Teile. An allen sechs Autos entstanden Sachschäden, die auf insgesamt 8.000 Euro beziffert wurden.

Die Autobahn 28 musste in Richtung Oldenburg für ungefähr zehn Minuten voll gesperrt werden, um die Reifenteile von der Fahrbahn schaffen zu können.

Während der Reparaturarbeiten am Lastzug, der in Höhe der Anschlussstelle Hatten auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen war, wurde der rechte Fahrstreifen von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Oldenburg gesperrt. Diese halbseitige Sperrung konnte am Donnerstag, 06. August 2020, 01:30 Uhr, aufgehoben werden.

