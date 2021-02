Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Unbekannter beschädigt Scheibenwischer - Zeugen gesucht (01.02.2021)

Reichenau (ots)

Ein unbekannter Täter hat am heutigen Montag gegen 13.45 Uhr in der Straße "Am Wollmatinger Ried" auf dem Parkplatz eines Discounters den Scheibenwischer eines Dacia beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Täter und informierte die Fahrzeughalterin. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, Anfang bis Mitte 50, dunkle, graumelierte, mittellange Haare, Schnauzer, beige Cordhose, dunkle Jacke mit oranger Kapuze. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

