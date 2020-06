Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Motorradpolizisten ziehen wieder Raser aus dem Verkehr

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (9. Juni, zwischen 8 und 11 Uhr) haben Motorradpolizisten erneut die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs in Wanheimerort gemessen. Wie bereits am Montag (8. Juni) postierten sie sich an der Wanheimer Straße/Hochfelder Brücke im Bereich der Diskothek Pulp. Dieses Mal blitzten sie zusätzlich noch auf der Brücke der Solidarität zwischen Hochfeld und Rheinhausen. Die Bilanz der Kontrollaktion: 19 Verwarngelder und zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen, zum Beispiel wegen zu schnellen Fahrens oder dem Handy am Ohr. Trauriger Tagesspitzenreiter war ein 24-jähriger LKW-Fahrer, der mit 90 km/h bei erlaubten 50 über die Brücke raste und die dortige Signalanlage ignorierte. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Führerscheinentzug und 120 Euro Bußgeld.

