Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Bargeld gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am späten Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Steinweg eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 17:15 - 17:45 Uhr. Die Unbekannten stahlen eine Geldbörse sowie weiteres Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

