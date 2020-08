Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Gartenhaus abgebrannt

Meppen (ots)

Am Sonntagabend ist es am Herrenmühlenweg zum Brand eines Gartenhauses gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Passanten hatten die Flammen gegen 18.50 Uhr bemerkt und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Meppen war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Der Sachschaden an dem in Massivbauweise errichteten Gebäude wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell