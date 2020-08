Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wettrup - Scheune auf Pferdehof niedergebrannt

Wettrup (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es an der Straße Moorhook zum Brand einer etwa 72 x 20 Meter großen Scheune gekommen. Verletzt wurde niemand. Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden. In der Scheune waren zur Brandzeit etwa 2000 bis 2500 Heuballen gelagert. Mehrere Feuerwehren aus dem Umland waren noch bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen laufen.

