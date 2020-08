Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Versuchter Aufbruch von Altkleidercontainern

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht, zwei Altkleidercontainer an der Bergstraße aufzubrechen. Sie scheiterten an einer zusätzlich verbauten Sicherung. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell