Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober 2019 - "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit"

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Aurich/Wittmund/Leer/Emden (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen jedes Jahr auch die Einbruchszahlen. Jeder Einbruch bringt nicht nur einen materiellen Schaden mit sich, sondern bedeutet für Betroffene vor allem einen massiven Eingriff in den persönlichen Lebensbereich. Dadurch wird das eigene Sicherheitsgefühl stark beeinträchtigt.

Daher richtet sich ein bundesweiter Aktionstag diesem Schwerpunkt und Polizei und Partner nutzen den Beginn der dunklen Jahreszeit, um gemeinsam durch verschiedene Aktionen über einen effektiven Einbruchschutz zu informieren und für das Thema zu sensibilisieren.

Auch in der Polizeidirektion Osnabrück laufen bereits seit mehreren Wochen - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln - regionale Veranstaltungen und Aktionen rund um den Einbruchschutz. In der Polizeiinspektion Osnabrück informieren seit September Polizeibeamte und Vertreter der Kreishandwerkschaft gemeinsam an insgesamt 29 Informationsständen auf Wochenmärkten in Stadt und Landkreis zum Thema. Zudem beteiligen sie sich am 26. und 27. Oktober auf der Immobilienmesse Osnabrück mit einem Informationsstand. Die gemeinsamen Veranstaltungen finden im Rahmen der Präventionsaktion "Aktion Sicher Wohnen" statt.

Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund lädt am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in die Präventionsstelle der Polizeiinspektion, Fischteichweg 1-5, in Aurich ein. Die Experten des Präventionsteams informieren und beraten vor Ort kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Denn durch richtiges Verhalten und gut gewählte Sicherungstechnik kann verhindert werden, dass Fremde ins eigene Zuhause eindringen. Auch in Wittmund, Norden und Wiesmoor informiert das Präventionsteam der Polizei Aurich/Wittmund in den kommenden Wochen zum Thema Einbruchschutz. Die Beamten sind mit ihren Informationsständen am Dienstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Hagebaumarkt Wittmund, am Dienstag, 5. November, von 15 bis 18 Uhr im Norder Tor in Norden sowie am Dienstag, 12. November, von 15 bis 18 Uhr im Kaufhaus Behrens in Wiesmoor zugegen. Interessierte können sich zu den genannten Zeiten kostenlos und unverbindlich an den Informationsständen beraten lassen.

In der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim steht die Polizei am kommenden Sonntag bei dem Facherrichter für Sicherheitstechnik, der Tischlerei Weckenbrock in Bad Bentheim für Informationsgespräche bereit und wird anhand praktischer Beispiele aufführen, wie leicht ein Einbruch geschehen kann.

Einen nach 2017 nochmals überdurchschnittlichen Rückgang verzeichnete die Polizeidirektion Osnabrück bei den Wohnungseinbrüchen auch 2018. In den letzten zwei Jahren konnte die Zahl der Einbrüche um rund 40 % reduziert werden. Insgesamt nahm die Zahl der Fälle in 2018 um 239 bzw. 13,23 % stark ab und sank mit 1.567 Einbrüchen auf ein neues 8-Jahrestief. Die Aufklärungsquote stieg unterdessen im vergangenen Jahr um 1,35 % auf 25,6 % zum Vorjahr. Der Anteil der versuchten Einbrüche stieg um 4 % auf 41,86 % bzw. 656 Fälle. Fast jeder zweite Einbruch blieb im Versuchsstadium stecken. Sowohl der passive Einbruchschutz als auch der Einsatz von geeigneter Sicherungstechnik sind wichtige Faktoren. Oft reichen schon Vorkehrungen kleinerer Art, um nicht in den Fokus von Einbrechern zu geraten. "Ein wichtiger Schutz ist und bleibt, neben mechanischen Vorkehrungen, das eigene Verhalten: So sollten Haustüren abgeschlossen werden, auch wenn das Haus nur kurzzeitig verlassen wird", heißt es von Seiten der Polizeidirektion Osnabrück. "Ebenso sollten Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen werden. Schlüssel für den Notfall sollten niemals draußen versteckt werden, denn Einbrecher kennen die üblichen Verstecke", betont eine Polizeisprecherin.

Mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern führen zu einem höheren Kraftaufwand, wodurch ein Einbrecher schneller vom Objekt ablässt und sind deshalb eine gute Investition. "Desto schwerer Sie es dem Einbrecher machen, desto eher lässt er davon ab - denn für einen Einbrecher zählt jede Sekunde", bestätigt eine Polizeisprecherin. Durch staatliche Förderungen werden Modernisierungsmaßnahmen rund um den Einbruchschutz bezuschusst. Auch Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend: Programmierte Zeitschaltuhren, die die Räume mit Licht zur dunkleren Tageszeit erhellen sind ebenso nützlich, wie Beleuchtung an einbruchsgefährdeten Bereichen um das Haus herum, bspw. in Form von Bewegungsmeldern. Ein "wachsamer Nachbar" gehört immer noch zum effektivsten aktiven Einbruchschutz. Generell gilt: "Bei Auffälligkeiten, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen benachrichtigen Sie umgehend die Polizei - jeder Hinweis kann für uns nützlich sein", so eine Polizeisprecherin.

Der von der Initiative K-Einbruch initiierte Aktionstag findet unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" jährlich am Tag der Zeitumstellung statt, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet. Die Polizei nutzt den Aktionstag für die verstärkte Aufklärung zum Einbruchschutz und auch Fachhändler und Hersteller von Einbruchschutztechnik nutzen den Tag für die Öffentlichkeitsarbeit und Kundengewinnung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Osnabrück

Nadine Kluge-Gornig

Telefon: 0541/327-1034

E-Mail: pressestelle@pd-os.polizei.niedersachsen

http://www.pd-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell