Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hochwertige Fahrradteile entwendet

Höhfröschen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in den Firmensitz eines Händlers für Fahrradteile im Gewerbepark Höhfröschen ein. Die Täter erbeuteten dabei eine Vielzahl von hochwertigen Federgabeln und Dämpfersystemen sowie zwei firmeneigene Transporter. Die Schadenhöhe wird auf ca. 700.000 EUR geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Pirmasens unter Telefonnummer 06331-5200 in Verbindung zu setzten. /piwfb

