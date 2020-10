Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Taschendiebstahl in der Hauptstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Aus der Handtasche einer 70-jährigen Frau aus Pirmasens wurde in der Hauptstraße 13, Pirmasens, der Geldbeutel mit ca. 250 Euro Bargeld, EC-Karten und Papieren entwendet. Die Frau bemerkte am 09.10.2020, gegen 17:30 Uhr, als sie an der Kasse im H&M bezahlen wollte, dass ihr Geldbeutel sich nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Zuvor war sie bei der Firma Strumpf-Fischer, im Obergeschoß des gleichen Gebäudes, wo sie ihren Geldbeutel noch hatte. Die Geschädigte schließt aus, dass sie den Geldbeutel verloren hat. Verdächtige Personen waren ihr jedoch nicht aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

