Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht auf Parkplatz Medi-Center

Polizei Pirmasens (ots)

Am 09.10.2020, im Zeitraum zwischen 12:20 Uhr und 13:00 Uhr, hatte ein 71-jähriger Mann aus Pirmasens seinen silbernen VW Golf mit PS-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Medi-Centers in der Zeppelinstraße abgestellt. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde - möglicherweise beim Ein-/Aussteigen - die Beifahrerseite des VW Golf beschädigt. Es entstand nach ersten Einschätzungen ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

