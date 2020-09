Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Dieb lässt 60 kg Fleisch mitgehen

Ludwigsburg (ots)

Wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt der Polizeiposten Remseck am Neckar gegen einen noch unbekannten Täter, der zwischen Mittwoch 08.00 Uhr und Freitag 08.30 Uhr in der Oeffinger Straße im Industriegebiet Aldingen sein Unwesen trieb. Der Unbekannte hebelte eine Notausgangstür eines Lebensmittellogistikunternehmens auf und gelangte anschließend in einen Kühlraum. Aus diesem entwendete der Unbekannte etwa 40 kg Rinderfilet sowie rund 20 kg Hähnchenbrustfilet. Der Wert des Fleisches dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Aus einem Büro stahl der Täter darüber hinaus noch zwei Handys, deren Wert noch nicht feststeht. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07146/28082-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell