Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrskontrollen/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

Am 09.10.2020, gegen 08:00 Uhr, wurde am Messplatz/Fahnenstraße im Rahmen einer Standkontrolle ein Kleinkraftrad kontrolliert. Auf dem Rollenprüfstand wurde festgestellt, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erreichte. Der 72-jährge Fahrer war allerdings nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei der Standkontrolle mit dem Schwerpunkt LICHT/Dunkle Jahreszeit konnten darüber hinaus sieben Fahrzeuge mit defektem Abblendlicht und ein Fahrer ohne Gurt festgestellt werden. Bitte kontrollieren Sie gerade jetzt in der Herbstzeit und den kürzer werdenden Tagen die Beleuchtungseinrichtungen an Ihrem Fahrzeug.

