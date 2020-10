Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rollator-Fahrerin beim Einkauf bestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.10.2020, 11:30 Uhr -13:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße SV: Eine 81-jährige Rollator-Fahrerin aus Zweibrücken wurde Oper eines dreisten Diebstahls, als sie im Tatzeitraum in einem Discounter unterwegs war und dabei ihre Handtasche mit ihrer Geldbörse an den Griffen des Rollators mitführte. In einem unachtsamen Augenblick entwendete ein bislang unbekannter Dieb die Geldbörse mit 50 EUR Bargeld und persönlichen Dokumenten der Geschädigten aus ihrer nicht verschlossenen Tasche. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu diesem Diebstahlsfall.

