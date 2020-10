Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl aus Handtasche

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 09.10.2020 gegen 16:00 Uhr wurde einer 49-jährigen Kundin des KIK-Marktes in der Saarpfalzstraße das Portemonnaie gestohlen. Die Frau hatte ihre mitgeführte Handtasche über die Schulter getragen, als sie an der Kasse bemerkte, dass die Tasche geöffnet war und ihre Geldbörse fehlte. Kurz bevor der 49-Jährigen das Fehlen ihres Geldbeutels aufgefallen war, wurde sie an einem Regal von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell