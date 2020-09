Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin weicht Auto auf Wirtschaftsweg aus - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Dormagen (ots)

Am Samstag (19.09.), gegen 17:15 Uhr, zog sich eine über 80-jährige Radfahrerin Verletzungen zu, als sie auf einem Wirtschaftsweg einem Auto ausweichen musste und dabei zu Fall kam.

Nach ihren Angaben war ein dunkles Auto mit einem Mann am Steuer und nicht geringer Geschwindigkeit ihr entgegengekommen und auch nachdem sie stürzte einfach weitergefahren. Ein älteres Paar, das unweit der Unfallörtlichkeit spazieren ging und das Fahrzeug wohl auch gesehen hatte, eilte der Seniorin zu Hilfe. Diese hatte glücklicher Weise einen Fahrradhelm getragen wurde aber trotzdem vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht neben dem bislang unbekannten Autofahrer auch das hilfsbereite Paar und weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise werden vom Verkehrskommissariat in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

Die Unfallörtlichkeit befindet sich an der Grenze der Ortslage Gohr. Befährt man die Karl-Küffler Straße aus Ueckerath kommend in Richtung Gohr, so befindet sich der Wirtschaftsweg rechtsseitig vor der Ortseinfahrt. Er verläuft parallel zur Straße "Am Rehwinkel" in Richtung Bruchstraße.

